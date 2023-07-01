بعد توقفها خلال عيد الأضحى.. التموين: عودة العمل في مراكز تجميع القمح المحلي اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح مراكز استقبال القمح المحلي أبوابها أمام الموردين اليوم بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

يشار إلى أن مراكز استقبال القمح المحلي توقفت عن العمل خلال أيام عيد الأضحي وذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم استلام نحو 3.6 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ أبريل الماضي وحتى الآن.

وقال أحمد مهدى مستشار الوزير إن غرف العمليات الخاصة بمتابعه استقبال الأقماح المحلية بالوزارة تستأنف عملها اليوم.

وأشار إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ترفع تقريرًا يوميًا لغرفه العمليات المركزية بالوزارة حول نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة.

وأضاف أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى فتح المواقع التسويقيه حتى شهر أغسطس القادم مشيرًا إلى أن المصيلحي قد وجه بتسهيل الأمر على الموردين.

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قضت بسداد مستحقات الموردين بحد أقصى خلال 48 ساعة.

وأوضح كمال أن حافز النخالة الذى وجه به الوزير مازال قائم وهو 10 كيلو نخالة على الأردب الواحد حال تسليم المستندات الدالة على ذلك للمطحن.

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن غرف العمليات بالمديريات وغرفة عمليات الوزارة تعمل بتناغم تام لتسهيل عمليات التوريد وتذليل اى عقبات أمام الموردين.