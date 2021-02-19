بعد توقفها بسبب «كورونا».. الطائفة الإنجيلية: عودة الصلاة بالكنائس كل أيام الأسبوع

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم، الجمعة، عودة الصلاة بالكنائس وممارسة طقوس العبادة كل أيام الأسبوع، بعد توقفها بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه اجتمع اليوم، المجلس الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس “كورونا”، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أنه بناءً عليه قرر المجلس العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.

وتابع قائلاً إن قرار العودة يأتي مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

كما قرر المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب بتكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبي في جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.