بعد توقفها بسبب كورونا.. «الترفيه السعودية» تعلن عودة حفلاتها بوجود مطربين مصريين

عادت مرة أخرى هيئة الترفيه بالمملكة السعودية مؤخرًا بعد توقف طيلة الأشهر الماضية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، وقررت إعادة الحفلات الغنائية بتواجد مطربين خليجيين وسعوديين مثل عبدالله الرويشيد وراشد الماجد وماجد المهندس ورابح صقر، إضافة لعودة المطربين المصريين أيضًا لإحياء حفلات غنائية بالسعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 90 للمملكة، وأبرزهم محمد حماقي وانغام وتامر عاشور، كذلك عمرو دياب الذي أحيا حفلًا غنائيًا بجدة مؤخرا.

عادل حقي : يجب التجديد في الكلمات حتى تعود الأغنية المصرية بقوة

أعرب الموزع الموسيقي عادل حقي أن سيطرة أغاني المهرجانات الفترة الماضية بصورة كبيرة على سوق الغناء المصري، دفعت الشعراء لإعادة حساباتهم مرة أخرى في تقديم كلمة جديدة في الأغنيات المقدمة للمطربين.

وأكد أن المطربين يجب أن يبذلوا جهدًَا كبيرًا لانهم مقصرون، لذلك حينما يتواجد مطربون مصريون مثل محمد حماقي وأنغام وغيرهما في هذه الحفلات بالسعودية، يؤكد أن الأغنية المصرية مازالت موجودة بقوة برغم سيطرة المهرجانات.

ولفت إلى أن هذه الحفلات ليست هي الحل لوجود الأغنية المصرية، إنما يجب أن يكون هناك تجديد في الكلمات المقدمة للجمهور؛ لأن الألبومات التي يتم طرحها في 2020.

حلمي بكر : ليست هناك أزمة في تقديمهم حفلات بدون جمهور كهدية للشعب السعودي

وقال الملحن حلمي بكر إن حفلات المملكة السعودية التي تقدمها هيئة الترفيه شيء مميز، لكن لو كان المطرب المصري ذهب لاحياء الحفل من اجل تقديم هدية للشعب السعودي في هذه المناسبة الخاصة بهم بعد أزمة فيروس كورونا الاشهر الماضية فذلك شي ايجابي والأزمة في ذلك أبدًا.

ولفت أيضًا إلى ان كل فنان يمكن ان يظهر بقيمته الفنية مثل محمد حماقي وانغام حتى لو صوتهم انطلق في هذه الحفلات بدون وجود جمهورا لكن يكفي تواجدهم من خلال السمع وانتشارهم فنيا .

وتابع قائلا انه كان يتمنى انه مثلما يحاولون اعادة الريادة للأغنية المصرية عربيا بهذه الحفلات ، ان تعود بالفعل قوة الاغنية المصرية محليا قبل الاهتمام بتواجدها وانتشارها عربيا .

رمضان محمد: وجود مطربين مصريين في هذه الحفلات إضافة للأغنية المصرية

ويرى الشاعر الغنائي رمضان محمد أن عودة الحفلات الفنية بالسعودية من خلال هيئة الترفيه حاليًا مهم، لأننا لا نستطيع تنفيذ هذه الحفلات بهذه الصورة المميزة في مصر حاليا، بسبب أزمة كورونا التي أثرت ماديًا واقتصاديًا على السوق والحالة الفنية بشكل عام.

وأكد أن وجود مطربين مصريين مثل حماقي وأنغام بنجوميتهم الكبيرة في مصر والوطن العربي في هذه الحفلات الغنائية بجانب المطربين السعوديين، يعد إضافة كبيرة للأغنية المصرية ويعيدها بقوة للأذهان الفترة الحالية.

ولفت كذلك إلى أننا يجب أن نعيد الحفلات الفنية في مصر الفترة المقبلة، ويتم تمويلها بشكل جيد حتى تتعافى الساحة الموسيقية مرة اخرى، وتعود عجلة النشاط الفني للسوق، بعد توقف وركود الأشهر الماضية نظرًا لأزمة كورونا .