بعد توصيات منظمة التعاون.. اتحاد التأمين: "المجمّعة" الحل لخسائر الكوارث الطبيعية

قال الاتحاد المصري للتأمين إن الإدارة المالية لمخاطر الكوارث تمثل تحديًا مهمًا للسياسة العامة للحكومات في جميع أنحاء العالم، ويؤثر تغير المناخ والاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية مثل العولمة والتحضر على تواتر وشدة الفيضانات والأعاصير والهجمات الإلكترونية وتفشي الأمراض المعدية التي تنتج تكاليف مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة كل عام، ففي عام 2017، اعتمد مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD توصية بشأن إستراتيجيات تمويل مخاطر الكوارث التي توفر إرشادات حول تطوير إستراتيجيات الإدارة المالية لمخاطر الكوارث، لتصميم إستراتيجية لمعالجة الآثار المالية للكوارث على الأفراد والشركات والمستويات دون الوطنية للحكومات، وكذلك الآثار المترتبة على المالية العامة.

وأشار “الاتحاد” في نشته الأسبوعية، إلى أن تجميع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث العديد من حاملي وثائق التأمين، أو جميعهم، في بلد أو منطقة معينة، من أجل إنشاء مجموعة كبيرة من المخاطر المستقلة، فتجميع جزء كبير من احتماليات التعرض لخطر معين يسمح للبرنامج بتحقيق مستوى أعلى من التنويع ويقلل من احتمالية أن يواجه جميع حاملي وثائق التأمين أو جزء كبير منهم الخسائر في وقت واحد.

وبيّن اتحاد التأمين أن برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث توفر تغطية أو تأمين مشترك أو إعادة، للحد من حجم الخسائر التي قد تواجهها شركات التأمين أو معيدو التأمين، إذ يمكن للبرنامج أن يحد من خسائر شركات التأمين الفردية مباشرة عن طريق توفير التغطيات المشتركة أو إعادة التأمين للأحداث شديدة الخطورة، وكذلك توفير تغطية تأمينية مباشرة أساسية تمتص فاقد التردد العالي، أو توفير التغطية لحملة الوثائق عالية المخاطر، بالإضافة إلى دور برنامج التأمين ضد مخاطر الكوارث للحد من المخاطر، والمساهمة في تقليل حجم الخسائر المستقبلية، فضلًا على دوره الرائد في تجميع بيانات الخسائر وتطوير أدوات تحليل المخاطر ووضع النماذج لدعم قياس المخاطر المحسّن.

وأوضح تجميع المخاطر وحدود الخسائر وتحسين القياس يساهم في خفض تكاليف التأمين، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف التغطية لحاملي وثائق التأمين، ويجب أن يؤدي بناء محفظة مخاطر أكثر تنوعًا، مما يمكن أن تحققه شركات التأمين الفردية بمفردها إلى خفض التكلفة الإجمالية للتغطية، ويجب أن يكون لمجمع التأمين الذي يتمتع بمستوى أعلى من تنويع المخاطر ضمن محفظته احتياجات رأسمالية اقتصادية وتكاليف إعادة التأمين من إجمالي متطلبات رأس المال وتكاليف إعادة التأمين لأعضائه الأفراد، ويجب أن تدعم الإعفاءات من الضرائب والوضع غير الربحي للعديد من برامج التأمين ضد الكوارث، انخفاض الأقساط.

وكشف “الاتحاد” أن تصميم برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث يعتمد على نوع الدعم المقدم من خلال نوع التغطية، ونطاق مخاطر الكوارث وتغطية حاملي الوثائق، وأهمية البرنامج كمقدم تغطية، وهيكل التسعير للأقساط المطبق من البرنامج، ومشاركة القطاع العام.