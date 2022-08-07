بعد توسع قوي بالسعودية.. نمو الاستثمارات في هومزمارت الناشئة إلى 40 مليون دولار

أعلنت شركة هومزمارت الناشئة، وهي منصة لتجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، أن إجمالي الاستثمارات فيها زاد إلى حوالي 40 مليون دولار، وذلك بعد إغلاق جولة تمويل الشهر الماضي جمعت خلالها 23 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

كانت هومزمارت قد جمعت 15 مليون دولار في جولة سابقة أغلقت في الربع الثاني من العام الماضي، وهو ما أعقب جولة أولية جمعت فيها حوالي 2.5 مليون دولار.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هومزمارت محمود إبراهيم في مقابلة مع رويترز إن الجولة الاستثمارية الأخيرة شارك فيها صندوق الاستثمار السعودي إس.تي.في ومستثمرون حاليون منهم إمباكت46 وآوتلايرز فينتشر كابيتال ورايز كابيتال ونواة كابيتال.

وأضاف أن هومزمارت ستستخدم التمويل الجديد في دعم خطط التوسع في الخدمات، لاسيما اللوجستية، وسد الفجوات التي تظهر في سلاسل التوريد.

وقال إن هومزمارت، الذي أُطلقت في 2020، بدأت كحلقة وصل بين العلامات التجارية والمصنعين والعملاء، لكنها وجدت فجوات في سلاسل الإمداد دفعتها لاستحداث الخدمات اللوجستية، إلى جانب طلب العملاء خدمات للمساعدة على عمل تصميمات داخلية.

وقال إبراهيم: “لدينا حاليا نحو 100 شاحنة في الشوارع تحمل علامة هومزمارت، إذ نحاول سد أي فجوات تظهر في سلاسل التوريد، كما دفعنا طلب العملاء لخدمات التصميم الداخلي إلى توفير هذه الخدمة، ونعمل باستمرار على تطويرها”.

واستحوذت هومزمارت في مارس على شركة موك.أب ستوديو للتصميم الداخلي للمنازل التي مقرها برلين التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقياس وتصميم المساحة تلقائيا، وقال إبراهيم إن البحث دائم عن “الفرص الجيدة” لعمل صفقات استحواذ أو استحداث وحدات.

وامتدت أنشطة الشركة إلى السعودية في وقت سابق من العام الجاري، وقال إبراهيم إنها حققت نموا قويا هناك.

وقال: “بعد أن حققنا نموا قويا في مصر توسعنا إلى السعودية، حيث بلغت نسبة النشاط في المملكة ما بين 25% و30% من إجمالي حجم أعمال هومزمارت”.