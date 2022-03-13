اقتصاد وأسواق

بعد توجيه السيسي.. الزراعة تدرس 3 حوافز تشجيعية لزيادة توريد القمح

منها رفع قيمة توريد الأردب
الصاوي أحمد 12:47 ص, الأثنين, 14 مارس 22 12:47 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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كشفت وزارة الزراعة عن عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لدراسة عدة حوافز لتقديمها للفلاحين لتشجيع توريد القمح لصالح الدولة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

حوافز تشجيعية لزيادة توريد القمح

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة أنه من بين الحوافز المقترحة تكفل الدولة بتكلفة النقل وزيادة دعم الأسمدة ورفع قيمة توريد الأردب .

وأضاف القرش أن وزارة الزراعة تتوقع توريد 5.5 مليون طن الموسم الجاري الذي سينطلق في نصف أبريل المقبل .

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إشادة

من جانبه، أشاد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حافز إضافي لسعر توريد الأقماح.

ولفت إلى أن توحيهات الرئيس سوف تساهم في زيادة الكميات التي سوف تورد من الأقماح للحكومة.

وأضاف عبدالرحمن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعدت كل مزارعي الأقماح وطمأنت كل المهتمين بتوفير الأمن الغذائي للمصريين .

وتابع عبدالرحمن أن التوجيهات جائت في توقيت مثالي بعد ارتفاع أسعار الأقماح عالميا ومحليا عن الأسعار التي حددتها الحكومة قبل موسم زراعة الأقماح.

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وكشف عبد الرحمن أن الحكومة وضعت سعر 820 جنيها لأردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 بما يوازي 5466 جنيها للطن.

ولفت إلى أن أسعار القمح ارتفعت لأكثر من 6000 جنيه للطن فكان من الضروري رفع أسعار الأقماح لتواكب الزيادة العالمية في الأسعار وتشجيع المزارعين علي توريد محصولهم للحكومة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل اعتزام الحكومة الحصول علي أكبر كمية ممكنه من الأقماح المحلية لدعم رغيف الخبز وبعد تغير ظروف استيراد الأقماح من الخارج متاثره بالازمه الروسيه الأوكرانية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن توجيهات الرئيس قطعت الطريق علي المستغلين الذين كانوا يعتزمون شراء الاقماح من المزارعين باعلي من السعر الحكومي.

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وأفاد بأن هذه التوجيهات سوف تساهم في تحسين معيشة المزارعين وزيادة دخول مزارعي الاقماح مطالبا بأن يكون الحافز الي 180جنيه لزيادة علي كل اردب ليصل سعر الطن لنحو6000 جنيه ليواكب السعر الحالي محليا وعالميا.

وأوضح عبدالرحمن أن الموسم الحالي لزراعة الأقماح هو أفضل موسم علي الإطلاق من حيث المساحة والتي وصلت إلى3.6 مليون فدان ومن حيث الإنتاجية حيث يتوقع موسم ناجح تصل إنتاجيته لــ10.5مليون طن في ظل مناخ مناسب.

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بقلم الصاوي أحمد

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