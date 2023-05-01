بعد توجيهات السيسي بإصدارها.. تعرف على وثائق أمان المصريين للعمالة غير المنتظمة

أصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة وثائق أمان المصريين بالتعاون مع 4 بنوك مصرية، وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للفئات المهمشة، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير تأمين لهم خاصة من العمالة الحرة.

وتعد وثائق أمان المصريين تغطية تأمينية في صورة شهادة ادخارية، بالتعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي والبنك الأهلي.

وتنقسم شهادة أمان لعدة شرائح، تبدأ من 500 جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إلى 2500 جنيه لأعلى سعر.

وتصل مدة الشهادة الادخارية لـ3 سنوات بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها، حتى 2500 جنيه، ويتم استرداد المبلغ بالفوائد بعد 3 سنوات، بفائدة 16٪ سنويًا ويمكن استردادها في أي وقت.

وتوفر الشهادة تعويضًا قدره 10 آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألفًا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى، إذا اختار صاحب الشهادة شراء الحد الأقصى لها 5 شهادات بقيمة ٢٥٠٠ جنيه.

وتعتبر الميزة في الشهادة الادخارية أنها توفر معاشًا لأسرة المتوفى، إذا طلب صاحب الشهادة، ما يتيح تقديم دخل شهري للأسر التي قد لا تملك عائدًا، وفي هذه الشهادات يختار الشخص المدة.

وفي الشهادات يختار الشخص الـ5 سنوات بقيمة 200 جنيه، بمعاش شهري في حالة شراء شهادة بـ500 جنيه، وفي شهادات 10 سنوات بقيمة 120 جنيه معاشًا شهريًا في حالة شراء شهادة بـ500 جنيه.

ويصرف معاش شهري 1000 جنيه لمدة 5 سنوات في حالة شراء الحد الأقصى للشهادات 2500 جنيه، ويصرف معاش شهري 600 جنيه لمدة 10 سنوات في حالة شراء الحد الأقصى للشهادات 2500 جنيه.