بعد توجيهات الرئيس... «شباب النواب» تناقش مع الاتحادات الرياضية خطتهم لدعم الموهوبين

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتخذ عددًا من الإجراءات لتفعيل المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وذلك من خلال عقد اجتماعات داخل اللجنة مع مسئولي وزارة الشباب والاتحادات الرياضية؛ للاستماع لخطتهم لرعاية الموهوبين وبحث المعوقات التي تواجههم.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللجنة دعت لعقد اجتماع عاجل، غدًا؛ لمناقشة استعدادات الاتحادات الأولمبية لأولمبياد باريس، وشرح خططهم ومعرفة المعوقات لتذليلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأبطال الرياضيين.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر، الأسبوع بعد المقبل، مع الاتحادات البارالمبية، حيث تحرص اللجنة على دعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب؛ كي يرفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل والبطولات الدولية.

ولفت إلى أن تكليفات الرئيس السيسي بإطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين تأتي تأكيدًا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين، وهى رسالة لكل رياضى أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديًّا ومعنويًّا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أطلقت المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك لاحتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية، ومن المقرر انتقاء الملتحقين بناءً على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة واختبارات عدة؛ ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، استكمالًا لدور الأكاديمية في الاستثمار برأس المال البشري، وهو أغلى ما نمتلك.