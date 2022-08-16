بعد «توتا فروتا» و«نمت ننة» .. «موضة» أسماء الأغنيات تتجه إلى «باريس» و«لندن» و«المترو»

بدأت ظاهرة أسماء الأغاني الجديدة والتي لاتحمل أي إفيهات معينة تزداد في الساحة الغنائية مؤخرا ، حيث طرح الساعات الأخيرة النجم ماجد المهندس أغنيته الجديدة ” لندن” بمنصة يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالموسيقى ، وتعاون فيها مع الملحن فهد الناصر والشاعر برقان والموزع الموسيقي سيروس .

وتأتي هذه الأغنية المسماة بلندن بعد أغنية النجم عمرو دياب الأخيرة التي قدمها للجمهور بموسم الصيف الحالي بعنوان” باريس” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى .

كما تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان “المترو ” الأيام القادمة مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وبذلك تبتعد تلك الأغاني مؤقتا عن أسماء الأفيهات والغربية التي ظهرت الأونة الأخيرة مثل اسم أغنية الفنانة آيتن عامر “توتا فروتا” وأغنية “نمت ننة” للفنانة روبي.

فارس فهمي : أي مطرب يحاول تقليد عمرو دياب لن يحقق نفس النجاح

قال الملحن فارس فهمي أن عمرو دياب اول من قدم فكرة أغنية باسم غريب جديد في أغنيته السابقة ” باريس ” والتي لفتت الأنظار .

وأشار إلى أن أي مطرب يحاول تقليد عمرو دياب فيما قدمه مؤخرا فلن يحقق نفس مستوى الضجة والنجاح ، لأن الأصل أفضل من التقليد بكثير.

ولفت إلى أن هذه الأسماء الجديدة للأغنيات” باريس ولندن” لاتحقق صدى كبير مع الجمهور ويحاول الاتجاه لتقديم أسماء غريبة للفت النظر للجمهور ، فعمرو دياب بعد تقديمه أغنية إنت الحظ لم يحقق نجاحا بأي أغنية بعدها .

زين نصار: لكل جيل لغة يتحدث بها ومفردات باريس ولندن ليس لها قيمة فنية للآسف

أوضح الناقد الموسيقي زين نصار أن لكل جيل لغة يتحدث بها ، فجيل حليم وأم كلثوم كان لها مرادفات مختلفة مثل ” صافيني مرة “و” وغيرها من الأغنيات خاصة حليم كان شديد الذكاء وغزير الموهبة وشديد الجرأة في فنه لذلك احتفظ بمكانته بعد موته لآكثر من 50 عاما ، حيث عبر عن جيله والعصر الذي تواجد فيه بصدق وقدم مرادفات جديدة وستايل جديد في الغناء .

وتابع قائلا أن مفردات باريس ولندن ليس لها قيمة فنية للآسف ، لاسيما أن هذه المرادفات حتى لو كانت من باب التجدد والتطور لكن ليس بهذه الصورة .

ولفت إلى أننا نعيش في مجتمع معين وهذه الأسماء غريبة علينا تماما ولو كانت من منطق أنها جديدة في الأغاني فكان يجب اختيار مرادفات أفضل من ذلك .

أكرم عادل : كان المطربين يختارون أسماء أغنيات تعلق في ذاكرة الجمهور

وقال الموزع الموسيقي أكرم عادل أننا في هذا الوقت أصبحت كلمات الأغاني في منطقة تانية ، لذلك “هوك الأغنية الذي يميز الأغنية هو اسمها مثل ” نور العين وعدى الليل سابقا”

وأضاف : كان المطربين يختارون أسماء أغنيات تعلق في ذاكرة الجمهور بدرجة كبيرة ، لافتا الى انه حاليا يتم التركيز على أسم الأغنية ليكون جذابا للمستمع حتى تلفت الأنظار .

وتابع أن أسماء باريس ولندن ستكون موضة الفترة القادمة ، وستظهر أغنيات أخرى الفترة القادمة بنفس ستايل هذه الأسماء لكثير من المطربين .