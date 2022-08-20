بعد تنفيذ 18 قرارا.. محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات بكل حزم

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وأشار إلى أنه خلال اليوم الثامن من المرحلة الأولى من الموجة ٢٠ لإزالة التعديات على أراضي الدولة حيث تم تنفيذ 18قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري ترعة علم المرقب و ترعة النصر.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الاراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، وتم إزالةالتعديات على الأراضي التابعة لوزارة الموارد المائية في مناطق (ترعة علم المرقب و ترعة النصر) بحي العامرية ثان متمثلة في قطع الترعة و عمل مواسير على الترعة و ماكينات ري نقالي بالمخالفة للقانون و تم ازالة ٧٢٠ م طولي و ماكينات الري المخالفة