بعد تنازلها عن نصف راتبها.. رئيسة «مصر للسياحة» : «واجب وطني» وسنكون الذراع الترفيهية للمصريين

قالت الدكتورة عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، تعليقًا عن تنازلها عن نصف راتبها، إنه واجب وطني للوقوف مع الشركة بعد تضررها من أزمة كورونا التى ضربت قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخيرة.

وأضافت عادلة رجب لـ”المال” أن شركتها تسعى لاتخاذ مجموعة من القرارات لتخفيض النفقات وتقليل الالتزامات، خاصة بعد توقف أعمالها بالكامل مع عدم المساس بأجور العاملين في مصر للسياحة، وسدادها في التوقتيات المحددة باعتبارهم العامل الرئيسي لإنجاجها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق عن اقتطاع 20% من رواتب الوزراء وجميع أعضاء الحكومة للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا. رئيس الوزراء: اقتطاع 20% من رواتبنا وجميع أعضاء الحكومة للعمالة غير المنتظمة

وفي سياق متصل قالت رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة إنها تسعى لاستغلال فترة التوقف الحالية في استكمال أعمال التطوير والاستفادة من مبادرات البنك المركزي باتاحة تمويلات منخفضة لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية ومن بينها تجديد مطعمها العائم.

وأضافت أن الشركة تستعد لمرحلة ما بعد كورونا التى تتضمن الترويج للسياحة الداخلية استغلالا لفروعها المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية بحيث تكون الذراع الترفيهية للمصريين لانها لديها مزايا تلك النوعية من السياحة بحكم علاقتها الواسعة من الجهات الحكومية والنقابات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للسياحة تعاقدت مع استشارى تسويقى لتصميم برنامج مقاصد للرحلات الداخلية، الذى كلف به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد قال فى وقت سابق إن مصر للسياحة ستطرح منصة إلكترونية – أبليكيشن – للترويج للمقاصد السياحية والخدمات المرتبطة بها.