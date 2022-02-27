بعد تلويح روسي.. الرئيس الأسبق لـ«الطاقة الذرية»: القنابل النووية الحالية كافية لإبادة العالم

قال الدكتور علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ، إن القنابل النووية الحالية كافية لإبادة العالم. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، تعليقا على تلويح موسكو والاتحاد الأوروبي…

قال الدكتور علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ، إن القنابل النووية الحالية كافية لإبادة العالم.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقا على تلويح موسكو والاتحاد الأوروبي بتأهب حالة الردع النووية.

وأوضح أن كلاً من واشنطن وموسكو يملكان نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم وبقية العالم ينحصر فقط في نسبة 10% المتبقية.



وكشف أن العالم كله به 13 ألف رأس نووي منهم نحو 990 جاهز للاستخدام والعدد المتبقية سيجري تفكيكها.



وأوضح أن القنابل التي استخدمت في هيروشيما ونجازاكي تعتبر صغيرة جداً مقارنة بالمتوافر الآن حيث تقاس القنابل بقوتها التدميرية حيث أن الاسلحة النووية موزعة بطرق نقل متعددة مثل الغواصات والطائرات، وغيرها.



وبين أنه في العصر الحالي هناك صواريخ أسرع من الصوت تنقل الأسلحة النووية، والتطور التكنولوجي أصبح مخيفًا.. ووهناك 15 محطة نووية في أوكرانيا لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت اهتمامها بأهمية سلامة هذه المحطات.



وشدد على ضرورة عدم انفصال الكهرباء عن محطات الطاقة النووية في الأراضي الأوكرانية حتى لاتحدث أزمات.



وأوضح أن استخدام النووي يؤثر بالضرر على العالم كله والقوة الموجودة حاليا يكفي لإبادة العالم، والأسلحة النووية وجدت لكي لا تُستخدم.