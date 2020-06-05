بعد تكريمه من اليابان.. إبراهيم العربي: مستمرون في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

لمساهمته في أحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان

تسلم المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس اتحاد العام الغرف التجارية المصرية التكريم الذي منحه له توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان لمساهمته في أحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان من خلال رئاسته لمجلس الأعمال 2014 وحتى الآن. ابراهيم العربي _رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني

شهادة تكريم لابراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني من توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان

وفي رسالته الذي سلمها سفير اليابان في القاهرة، قال وزير خارجية اليابان إن العربي قام بدور مهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار بين رجال الأعمال اليابانين ورجال الأعمال المصريين من خلال المؤتمرات التي عقدها مجلس الأعمال المصري الياباني وفي القاهره في الستة اعوام الأخيرة.

وأضاف موتيغي أن رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أسهم في الترويج لمنهج العمل المؤسسي وأساليب الإدارة والصناعة اليابانية، والتعليم أيضًا من خلال مدرسة العربي للتعليم الفني.

وأعرب العربي عن فخره بهذا التكريم الذي منحته له دولة اليابان الصديقة، مؤكداً أهمية مجتمع الأعمال الياباني بالنسبة لمصر في زيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

وأضاف العربي أنه مستمر في بذل الجهد لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية التي زادت بنسبة 70% منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليابان عام 2015، وتبادل اللقاءات بين رجال الأعمال المصريين واليابانيين من خلال مجالس الأعمال المشتركة بين البلدين.

كما شكر العربي ماساكي نوكي سفير اليابان في القاهرة والذي سلم الرساله نيابة عن وزير الخارجية الياباني.