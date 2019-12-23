بعد تكريمه بأيام.. وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح بأزمة قلبية

توفي رئيس أركان الجيش الجزائري ، أحمد قايد صالح، الإثنين، عن عمر 79 عامًا، بحسب سكاي نيوز عربية، وما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت الوكالة إن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية قال إن رئيس أركان الجيش الجزائري توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله وذلك بعد تكريمه بأيام من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئاسة الأركان بالنيابة.

وولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق في وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.

وفي عام 2006، حصل صالح على ترقية لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ثم عينه بوتفليقة في سبتمبر 2013، بمنصب نائب وزير الدفاع، خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش.