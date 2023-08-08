بعد تقديم خدماتها لليوم 44 على التوالي.. محافظ مطروح يتابع حملة 100 يوم صحة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حملة 100 يوم صحة والتى تقدم خدماتها لليوم الـ 44 على التوالى وذلك بداية من 25 يونيو وحتى اليوم وذلك من خلال أكثر من 50 منفذ من منافذ تقديم الخدمات الطبية ما بين ثابت ومتحرك موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة قدمت حتى الآن ما يتعدى الـ200 ألف خدمة طبية على مدار الـ 44 يومًا بيانها كالآتي.

ما يتعدى الـ 25000 الف خدمة من خلال مبادرات الصحة العامة تأتى فى صدارة الخدمات الخدمات المقدمة من مبادرة الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى بعدد 5836 خدمة.

خدمات تنظيم الأسرة بإجمالي يتعدى الـ 17000 الف خدمة موزعة ما بين منتفعات من المنافذ الثابتة والمتحركة بإجمالي ( 8084) وعدد المنتفعات من الزيارات المنزلية بيتعدى (8800) زيارة منزلية.

إجمالى المنتفعين من خدمات التثقف الصحى والتوعية (110315) الف منتفع.

إجمالى عدد المنتفعين من خدمات القوافل العلاجية (14834) الف منتفع.

إجمالى عدد المنتفعين من خدمات الشئون الوقائية يتعدى الـ 40000 ألف خدمة.

ويهيب السيد محافظ مطروح بالسادة المواطنين بالتوجه إلى الوحدات والمنافذ الطبية سواء الثابتة والمتنقلة لتلقى الخدمات الصحية المقدمة خلال حملة 100 يوم صحة بالمجان وفى حالة وجود استفسارات او تساؤلات يرجى التواصل على الخط الساخن 15335.