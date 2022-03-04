سيـــاســة

بعد تقديم الرعاية لهم.. السفير المصري في المجر يودع 30 مصريا عائدين من أوكرانيا

السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية
سمر السيد 5:36 م, الجمعة, 4 مارس 22 5:36 م, الجمعة, 4 مارس 22

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في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية مواطنينا بالخارج، خاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا؛ ومع المساعي المستمرة لسفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لإعادة المواطنين المصريين من أوكرانيا، نجحت سفارتنا في المجر، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، في ترتيب عودة 30 مصريا، معظمهم من الطلبة، إلى القاهرة اليوم على متن رحلة مصر للطيران المتوجّهة من مطار بودابست إلى مطار القاهرة، بحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية.

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تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية؛ كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على إثر الأحداث الجارية، فضلاً عن تقديم كل سبل الرعاية.

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ويتوجّه السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر وأعضاء من السفارة المصرية، إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المغادرين اليوم إلى أرض الوطن والتأكُد من إتمام إجراءات سفرهم.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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