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بعد تفعيل عقوباته.. سحب 4081 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ورفع سيارات متهالكة من الشوارع.
أماني عوض 5:16 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 5:16 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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فعّلت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبات عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني الواردة في قانون المرور، السبت الماضي، وسحب رجال المرور 4081 رخصة لسيارات مخالفة.

وتمكن رجال المرور من رفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كانت وزارة الداخلية قد أهابت من مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

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وأكدت على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور، ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، في الوقت المعلن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.

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وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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