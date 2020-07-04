بعد تفشي الوباء مجددا.. 15 دولة تعيد فرض الحجر الجزئي

قررت سلطات 15 دولة حول العالم إعادة فرض تدابير الحجر الجزئي على مناطق محددة، بعد رصد انتشار جديد لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع مونت كارلو، توزعت الدول بين قارات أوروبا وآسيا والأمريكيتين، فضلا عن الشرق الأوسط.

وتضمنت تلك الدول إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأوكرانيا والصين والهند وأذربيجان والولايات المتحدة والأرجنتين وبنما وغويانا وفلسطين وأستراليا.

أوروبا

-إسبانيا: فرض اقليم كاتالونيا السبت حجرا على منطقة يقطنها نحو 200 ألف ساكن، في محيط ليريدا (شمال شرق). تم حظر دخول المنطقة ومغادرتها ومنعت التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

-البرتغال: فرض “حجر منزلي” جديد في منطقة لشبونة منذ الأول من يوليو شمل 700 ألف ساكن في 40 حيا ويستمر أسبوعين على الأقل.

-ألمانيا: أعيد في 23 يونيو فرض حجر محلي لأسبوع، شمل أكثر من 600 ألف ساكن في كانتوني غوترسلوه ووارندورف المتجاورين.

ومدّد الحجر في الأول حتى السابع من يوليو. وأعيد سابقا فرض حجر على كانتون كوسفلد في 18 مايو.

-بريطانيا: أعلنت الحكومة في 29 يونيو تشديد الحجر في ليستر، وقد شمل خصوصا غلق المتاجر غير الضرورية، في وقت يجري تخفيف القيود في البلاد.

-إيطاليا: فرض حجر منزلي على نحو 700 شخص في 22 يونيو في بلدة موندراغوني قرب نابولي.

-أوكرانيا: أعيد فرض قيود صارمة في 19 يونيو.

آسيا

-الصين: رفع بداية ابريل الحجر عن ووهان التي ظهر فيها الوباء للمرة الاولى، لكن البلدية أعادت فرض إغلاق على 70 من سبعة آلاف حي سكني في المدينة.

-الهند: أعادت ولاية تاميل نادو فرض حجر من 19 يونيو حتى نهاية الشهر على ضاحية شيناي. وشمل الإجراء نحو 15 مليون شخص.

-أذربيجان: أعيد فرض حجر صارم بين 22 يونيو والأول من أغسطس.

– فلسطين: أقرت إغلاقا لخمسة أيام اعتبارا من 3 يوليو في الضفة الغربية. وفرضت السلطات قبل ذلك بأسبوع إغلاقا موقتا في مدن نابلس (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

الأمريكتين

-الولايات المتحدة: تراجعت عدة ولايات عن تخفيف الحجر، وشمل ذلك خصوصا إغلاق الحانات في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، ومنع ارتياد الشواطئ في كاليفورنيا وفلوريدا.

-الأرجنتين: جرى تشديد الإغلاق في بوينس آيرس وضواحيها اعتبارا من الأول من يوليو حتى 17 من الشهر نفسه.

وتراجعت مدينة قرطبة، ثاني أكبر مدن البلاد، عن تخفيف الحجر في 19 مايو.

-بنما: أعيد اعتبارا من 8 يونيو فرض الحجر في العاصمة وفي محافظة مجاورة.

-غويانا: شددت في 10 يونيو شروط التجول في هذا الإقليم الفرنسي، مع إعادة فرض الحجر في 16 بلدية (من 22) متضررة من الفيروس بين 13 و15 يونيو، وتمديد حظر التجول.

وتقرر في 25 يونيو إغلاق جميع الحانات والمطاعم، وفرض إغلاق في 20 حيا إضافيا، وشدّد حظر التجول.

أستراليا

-أستراليا: على الآلاف من سكان ملبورن التزام منازلهم لخمسة أيام على الأقل اعتبارا من السبت.