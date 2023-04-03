بعد تفشي الفيروس فى دول أفريقية.. برلمانية تسأل «الصحة» عن إجراءات مواجهة «ماربورج»

تقدمت النائبة ريهام عيد النبى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير الصحة، بشأن إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس “ماربورج”، خاصة بعد تفشي الفيروس بدولتى تنزانيا وغينينا الاستوائية.

وقالت عضوة مجلس النواب فى سؤالها، إن عددا من الدول العربية أصدرت تحذيرات لمواطنيها بسبب تفشي الفيروس، ودول أخرى طالبت بتجنب السفر إلى دولتي تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأشارت النائبة إلى أن فيروس ماربورج ينتمى إلى نفس فصيلة الفيروسات التي ينتمي إليها فيروس الإيبولا، ويسبب أعراضاً مماثلة أبرزها الحمى وآلام في العضلات واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة أحياناً بنزيف داخلي وخارجي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وحذرت البرلمانية، من أن فيروس ماربورج يننقل بين البشر عبر الملامسة المباشرة لدم أو إفرازات شخص مصاب أو بملامسة الأسطح والمواد الأخرى الملوثة، كما أن معدل الوفاة الناجمة عن الفيروس مرتفع جداً.

كما شددت النائبة على ضرورة توضيح وزارة الصحة لخطتها فى مواجهة الفيروس، خاصة أنه لا توجد حاليا أي لقاحات أو علاجات معتمدة لداء فيروس “ماربورج”.