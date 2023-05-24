بعد تغيير علامتها التجارية من أوليكس.. دوبيزل: الإعلانات المبوبة تعمل بشكل طبيعي

كشف شريف النهطاوي، مدير شركة دوبيزل مصر للإعلانات المبوبة أونلاين، عن عدم إجراء أي تعديلات على شكل الإعلانات المبوبة المتاحة على الموقع بعد تغيير العلامة التجارية من أوليكس إلي دوبيزل إلا أنه سيتم تحديث التطبيق على متاجر الهواتف المحمولة.

يشار إلى أن أوليكس مصر أعلنت منذ أيام فى بيان صحفي عن تغيير علامتها التجارية إلي دوبيزل مرة أخرى بعد مرور 8 سنوات على عملها تحت اسم أوليكس مصر.

وقال النهطاوي إن المستخدم حاليا سيتم تحويله تلقائيا إلي موقع دوبيزل عند البحث على كلمة “أوليكس” عبر محرك “جوجل”.

وأرجع السبب وراء العمل بـ”دوبيزل” مجددا إلى رغبة الشركة فى تجديد شكل علامتها التجارية بالتعاون مع شركائها في المنطقة، لافتا إلى أن دوبيزل هي أكبر منصة للبيع والشراء في الإمارات واستطاعت جذب تمويلات من مستثمرين عالميين وتسعى لتكرار نفس التجربة في السوق المصرية.

وقال إن منصة دوبيزل تقدم أكثر من 12 فئة للعملاء تتضمن عقارات وإلكترونيات وقطع أثاث وأجهزة كهربائية وسيارات من خلال إتاحة تكنولوجيا ترتكز على إمكانية مشاهدة الإعلانات المناسبة لنتائج البحث الخاصة بكل مستخدم.

تأسست دوبيزل مصر عام 2005 في الإمارات، وتسجل نحو جذب 4.7 مليون زيارة شهريا، كما نجحت أيضا في التوسع خارج دولة الإمارات لتنتشر في 8 أسواق جديدة أبرزها مصر ولبنان والسعودية.



