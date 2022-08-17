بعد تعيينه رئيسًا لـ«العربية للتصنيع».. اللواء مختار عبد اللطيف: نعمل على تعظيم شعار «صنع فى مصر»

أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية لتكليفه برئاسة هذا الصرح الصناعي العملاق، معاهدا إياه بذل الجهد والعطاء والعمل بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن الهيئة العربية للتصنيع دائما، مما يضمن تحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع في مصر، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تضافر جهود جميع وحدات الهيئة لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق عبد المنعم التراس الرئيس السابق للهيئة على التعرف على كل المهام والاختصاصات وأبرز الملفات والمشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها.