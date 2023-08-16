بعد تعيينهم.. خريجو مدرسة الضبعة يزورون «المواد النووية» ضمن برنامج تدريبي للدفعة الأولى 

استقبلت هيئة المواد النووية اليوم الأربعاء 9-8-2023 خريجي الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية والذين انضموا إلى قافلة العمل بالمشروع النووي المصري فور تخرجهم بتعيينهم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

حيث استهلت الزيارة بترحيب الأستاذ الدكتور حامد ميرة رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية بهم, ومرافقتهم وفريق عمل الهيئة في جولة للتعريف بدور هيئة المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية.

وشرح دور الهيئة وقطاعاتها المختلفة، وفي ختام الزيارة، اصطحب فريق العمل بالهيئة خريجي المدرسة من موظفي هيئة المحطات النووية إلى معامل الهيئة وتم شرح بعض اختصاصات الهيئة ومنها إجراءات المسح الشامل لتحديد المناطق ذات الإمكانيات في الخامات الذرية.

كما يتم إجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف والتنقيب عن الخامات ذات الأهمية في الطاقة النووية واستخراج الخامات الذرية وتصنيعها وإعدادها للتصدير وتنظيم تداولها واستيرادها وتصديرها واستخداماتها.

كما أكد رئيس هيئة المواد النووية، على تخصيص الهيئة جزء من الزيارة لإطلاع الطلاب على المشروعات القومية التي تزخر بها مصر الآن، ودور الهيئات الوطنية في المشاركة في هذه المشروعات.