بعد تعينه مديرا فنيا.. طارق يحيى يقود مرانه الأول لبتروجيت

على المصرى: يقود طارق يحيى، المدير الفنى الجديد لبتروجيت، اليوم، المران الأول له مع الفريق البترولى، بعدما تم تعيينه مساء أمس الأحد، خلفا لمحمد يوسف المدير الفنى السابق، والذى تم فسخ تعاقده بالتراضى بين الطرفين، بسبب حالة عدم التوفيق التى تلازمه مع الفريق.واختار يحيى فى القيادة الفنية لل



على المصرى:



يقود طارق يحيى، المدير الفنى الجديد لبتروجيت، اليوم، المران الأول له مع الفريق البترولى، بعدما تم تعيينه مساء أمس الأحد، خلفا لمحمد يوسف المدير الفنى السابق، والذى تم فسخ تعاقده بالتراضى بين الطرفين، بسبب حالة عدم التوفيق التى تلازمه مع الفريق.



واختار يحيى فى القيادة الفنية للفريق البترولى، الذى يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة، مدحت عبد الهادي، مدربا عاما، وأحمد عبد الفتاح، مدربا مساعدا، وحسن نصر، مدربا لحراس المرمى، بالإضافة لحمادة أنور، مديرا للكرة.



ويستعد الفريق بدءا من اليوم الإثنين، لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول للدوري المصرى الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

