بعد تعليق حركة الطيران.. الكوريون بمصر يفكرون فى تأجير طائرة للعودة إلى وطنهم

بدأ الكوريون المقيمون في مصر جمع بيانات من يرغبون في استخدام طائرة مستأجرة للعودة إلى الوطن، بسبب توقف حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت الوكالة أن الجالية الكورية بمصر أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء تصويت لمعرفة عدد الراغبين في استخدام طائرة مستأجرة للعودة إلى كوريا.

وتخطط الجالية لاتخاذ القرار المتعلق باستئجار الطائرة حسب نتيجة الاستطلاع التي ستظهر نهاية الشهر الجاري.

يشار الى أن عدد أفراد الجالية الكورية في مصر يبلغ حوالي 700 شخص.

وقد علقت الحكومة المصرية جميع الرحلات الجوية الدولية ابتداء من يوم 19 حتى 31 من الشهر الجاري، ثم مددت الفترة أسبوعين حتى منتصف شهر أبريل، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

غير أنها تسمح بعدد محدود من الرحلات الجوية المؤقتة لنقل رعاياها من بريطانيا وبعض الدول الأخرى.

يشار إلى أن رحلات الشحن الجوي مازالت مستمرة بمطار القاهرة، وهناك رحلات لإعادة المصريين العالقين من عدة دول بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.

كان وزير الطيران المدني قاد شخصيا رحلة إلى لندن لإعادة 48 مصريا عالقا، وعاد بهم فجر الخميس الماضى.

وقالت مصادر إن سلطة الطيران المدنى خاطبت كل شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، معلنة تعليق حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، حيث صرحت سلطة الطيران المدنى المصرية للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية لشركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية لأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من السلطة على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

كما صرحت برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما صرحت سلطة الطيران المدني بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية.