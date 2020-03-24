بعد تعليق تراخيص السيارات.. عقوبة تسيير مركبة بدون رخصة أو لوحة معدنية

شددت تعديلات قانون المرور عقوبات قيادة السيارة بدون رخصة او لوحة معدنية وهو ما ينبغي الحذر منه بعد تعليق تراخيص السيارات في المرور

علقت وزارة الداخلية عملية استخراج وتجديد التراخيص لمدة شهر بدءًا من يوم الخميس 19 مارس الجاري وحتى الخميس 16 أبريل المقبل؛ ما يعني عدم قدرة ملاك السيارات الجديدة على الحصول على رخص لتسيير مركباتهم أو اللوحات المعدنية التي تمنح عند الحصول على هذه الرخص.

وقدر رئيس رابطة تجار السيارات عدد الوحدات المباعة والمسلمة للعملاء دون ترخيصها حتى الآن بنحو 8 آلاف وحدة.

يعني ذلك عدم قدرة أصحاب هذه السيارات على قيادتها لحين انتهاء فترة تعليق استخراج التراخيص والحصول على الرخص واللوحات المعدنية.

لكن ما هي عقوبة قيادة السيارة بدون تراخيص التسيير أو اللوحات المعدنية؟

بالنسبة لتسيير السيارة بدون الحصول على الرخصة تنص مادة 74 مكرراً “2” من قانون المرور المصري رقم 121 لسنة 2008 أنه:

“يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة”.

وتنص المادة 74 مكررًا من القانون”

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية

ومن بينها: عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها وعدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

وتضيف المادة أنه: في جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الافعال المشار إليها، خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

تتجه الدولة نحو تشديد عقوبات قيادة مركبة بدون التراخيص أو اللوحات المعدنية، ضمن تعديلات قانون المرور وقبل تعليق تراخيص السيارات في المرور.

قبل تعليق تراخيص السيارات قانون المرور يشدد العقوبات

ضمن المقترحات التي يناقشها مجلس النواب لتعديل قانون المرور، تم إدراج مخالفة قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها ضمن شريحة من المخالفات

يرصد لهذه المخالفات 50 نقطة مرورية يفقد منها السائق 5 نقاط لكل مخالفة.

وكذلك تعلق رخصة القيادة بشكل مؤقت حتى حصول السائق على دورة توعية مرورية بمراكز تعليم القيادة المعتمدة لفترة تصل إلى 10 أيام ولمدة 5 ساعات يوميًا.

وسيجري التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين.

وتنص التعديلات على أنه فى حال تكرار ذات الجريمة المرورية خلال العام الترخيصى يضاعف خصم النقاط وتوقع غرامة مالية بقيمة تتراوح بين 2000 و4000 جنيه.

وأخذًا في الاعتبار هذه العقوبات ينبغي الانتظار لحين انتهاء فترة تعليق تراخيص السيارات في مصر.