بعد تعليق الطيران.. نقص نسبي بمعروض سوق المحمول مع استبعاد ارتفاع الأسعار

قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق المحمول ستتأثر نسبيًّا بوقف عمليات الشحن واستيراد الهواتف الذكية واكسسوارتها إثر قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية.

وأضاف هداية أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول والمصانع العالمية بالتوقف عن الإنتاج، ستؤثر بشكل كبير على حجم المعروض من الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة.

واستبعد احتمالية زيادة أسعار الهواتف الذكية، خلال الوقت الحالي؛ نظرًا لوجود مخزون استراتيجي كبير لدى الشركات والتجار يكفي متطلبات السوق المحلية لمدة زمنية تتراوح بين 3 و4 شهور- على حد تقديره.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، اليوم، أنه تقرر تعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس 19 مارس حتى 31 مارس الحالي، ضمن الإجراءات والخطوات التى تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال إنه من الصعب التكهن حول أداء مبيعات سوق المحمول، وسط حالة التخبط التي تشهدها الأسواق العالمية، بجانب مدى استمرار القيود التى تفرضها الدول الأجنبية على حركة الاستيراد والشحن.

من جانبه أكد محمد الحلبي، رئيس شركة كايرو تريد للتوزيع، وأحد مستوردي المحمول بمصر، أن التعاقدات الاستيرادية التي أبرمتها شركات الهواتف الذكية ستتوقف لمدة أسبوعين نتيجة قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية.

ولفت إلى أن معظم المنتجات المستوردة من أجهزة المحمول واكسسوارتها يتم شحنها عبر الخطوط الجوية، وهو ما سيتسبب في تأخير مدة تسلُّم الشحنات المتعاقد عليها حتى استئناف عودة الطيران مرة أخرى.