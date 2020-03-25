بعد تعليق الدراسة.. جوجل تطلق موقع «التدريس من المنزل»

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إتاحة طريقتين جديدتين للتواصل بين الطلاب والمعلمين فى مصر ، بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أولها موقع «التدريس من المنزل» ، وهو متوفّر باللغة العربية للمعلّمين .

وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم ، إن «التدريس من المنزل» عبارة عن موقع شامل يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة من جميع منتجات وبرامج Google for Education لمساعدة المعلّمين على مواصلة التدريس خارج الصفوف الدراسية.

كما يوفّر أيضا لمحة عامة عن كيفية بدء استخدام تقنية التعلُّم عن بُعد ، ويشمل ذلك على سبيل المثال كيفية التعليم على الإنترنت، وكيفية إدارة الوصول إلى الدروس وإتاحتها للطلاب، وكيفية التفاعل مع الطلاب ، وكيفية التعاون مع معلمين آخرين.

ويستطيع المعلّمون الاستفادة من الموقع هذا من خلال تعلُّم كيفية إنشاء “صف دراسى”، ووضع جدول زمنى لمكالمات الفيديو على تطبيق Google Meet ، ودعوة الطلاب إلى المشاركة في أوّل صف دراسى ينضمون إليه على الإنترنت ، وإنشاء اختبارات وعروض تقديمية على الإنترنت ، وتحديد المهام الدراسية في Google Classroom، والتعاون مع الطلاب باستخدام Jamboard، وبث الدروس مباشرةً فى جلسات تعليمية على YouTube . موقع التدريس من المنزل

تم إنشاء الموقع بدعم وتعاون من معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية ، الذى يعمل أيضًا مع شركاء تعليم آخرين من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية .

أما القناة الثانية فهى “دروسى من YouTube” عبارة عن قناة مرجعية على YouTube مصممة لمساعدة الطلاب على تعلّم محتوى عالي الجودة باللغة العربية، لمختلف المواد والصفوف المدرسية.

وتعرض القناة محتوى تعليميًا من العديد من شركاء YouTube في الوطن العربي عن طريق قوائم مرتبة وفقًا للبلد والصف والمادة الدراسية.

ويتنوع المحتوى من مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادى مثلًا إلى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوى ، كما تقدّم القناة نصائح للطلاب حول كيفية الدراسة من المنزل. قناة دروسي علي يوتيوب



تشمل القوائم في القناة مختلف المواد الدراسية مثل اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الأحياء والكيمياء، وغيرها من المواد التي ستضاف لمختلف المناهج الدراسية والصفوف في الأيام المقبلة.