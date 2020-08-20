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بعد تعليقها بسبب «كورونا».. استعدادات السجون لاستئناف الزيارات (فيديو)

وفرت بوابات تعقيم، وأخذت مسحات من السجناء المشتبه في إصابتهم، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.
أماني عوض 11:03 م, الخميس, 20 أغسطس 20 11:03 م, الخميس, 20 أغسطس 20

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أنهى قطاع السجون بوزارة الداخلية استعدادات استئناف زيارات النزلاء بعد تعليقها منذ شهور مع بداية أزمة كورونا، حرصًا على سلامة المواطنين، المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر “يوتيوب” من خلال قناتها الرسمية، يوضح إجراءات التعقيم لجميع السجون، وخطة الوقاية من فيروس كورونا.

ووضع قطاع السجون بوابات للتعقيم في مدخل أماكن الزيارات، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وحرص قطاع السجون على إجراء مسحات للسجناء المشتبه في إصابتهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

كانت وزارة الداخلية قد قررت استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات، وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة 118 هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 22/8/2020 ووفقًا للضوابط التالية:

  • ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة”.
  • سيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.
  • ستكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا، ولزائر واحد لكل نزيل.
  • إلتزام الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارات.
  • سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتي تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقًا من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وفي حالة وجود أية شكاوي أو استفسارات، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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