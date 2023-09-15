بعد تعليقات محافظ بنك اليابان.. الين قد يحقق مكسبا أسبوعيا‏

ارتفع الين الياباني قليلًا بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب، خلال أربعة الأيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، وقد تحقق العملة اليابانية مكسبًا أسبوعيًّا بفضل التعليقات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وجاءت تعليقات أويدا أكثر تشددًا عما هو متوقع، ربط خلالها إمكانية الحصول على بيانات كافية لإجراء تعديل فى أدوات السياسة النقدية، والتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (147.33 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.46 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (147.52 ين).

وأنهى الين تعاملات الخميس مستقرًّا مقابل الدولار، بعد يومين من الخسائر، بسبب تصريحات أحد مسئولي الحزب الحاكم فى اليابان.

أشار النائب المؤثر من الحزب الحاكم هيروشيجي سيكو، يوم الثلاثاء، إلى تفضيله استمرار دعم الاقتصاد الياباني والسياسة النقدية شديدة السهولة.