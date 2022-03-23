طاقة

بعد تعطل صادرات خام روسيا وكازاخستان.. ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 122.2 دولار

بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين
المال - خاص 6:58 م, الأربعاء, 23 مارس 22 6:58 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة اليوم الأربعاء، بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

ووفقا لـ”العربية” فقد زادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، بعد نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، حيث وصل سعر برنت إلى 122.24 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 115.18 دولار

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الأمريكي استقر الأسبوع الماضي عند 11.6 مليون برميل لسابع أسبوع على التوالي.

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وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ يوليو 2021.

وداخليا، هبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليونا برميل، فيما هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي 4.2 مليون برميل إلى 571.32 مليون.

وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا الذي تصفه بأنه “عملية خاصة”.

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ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد من العقوبات على روسيا، عندما يجتمع مع زعماء أوروبا غدا الخميس في بروكسل ويحضر اجتماعات طارئة لحلف شمال الأطلسي.

وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن حظر واردات النفط الروسي الخام ومنتجاته المستمرة في التدفق إليها، لكن ذلك قد يتغير عندما يحل أجل العقود قصيرة الأجل.

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وحذرت روسيا أمس الثلاثاء، من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي 1% من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به جراء عاصفة.

وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب اليوم الأربعاء، وقالت وكالة سفن إن الإصلاحات ستستغرق شهرا ونصف الشهر على أقل تقدير.

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بقلم المال - خاص

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