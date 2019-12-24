الإسكندرية

بعد تعرضه لأضرار محافظ مطروح يتفقد الممشى الزجاجى ويطلب معالجته

ولم تصمد الألواح الزجاجية الموضوعة على الممشى الزجاجى بشاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح أمام شدة الامواج ،التى تزامنت مع التقلبات الجوية التى تشهدها محافظة مطروح خلال الساعات الماضية ،رغم حداثة انشائه .
معتز محمود 8:20 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 8:20 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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تفقّد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام، والعميد ماجد البرى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، منطقة شاطئ كليوباترا لمتابعة أثر سوء الأحوال الجوية على المكان.

بدوره أكد العميد ماجد البرى، رئيس الشعبة الهندسية القائمة على الأعمال تحت إشراف مديرية إسكان مطروح، أنه ستتم معالجة كل الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن ذلك يشمل إعادة تبطين للممشى الخرسانى، ومعالجة الممشى الزجاجى بما يلائم ولا يتأثر بشدة الأمواج، خاصة أنه لم يتم استكمال وتسلم الأعمال بعد.

ولم تصمد الألواح الزجاجية الموضوعة على الممشى الزجاجى بشاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح أمام شدة الأمواج، التى تزامنت مع التقلبات الجوية التى تشهدها محافظة مطروح خلال الساعات الماضية، رغم حداثة إنشائه.

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بقلم معتز محمود

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