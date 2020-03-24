بعد تعديل مواعيد عملها.. «البريد» ترفع حد السحب إلى 10 آلاف جنيه يوميًّا

اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد يوميًّا، والتى يقدر عددها بـ4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لأداء الخدمات، خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية.

كما تقرَّر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد؛ وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف الرواتب وخدمات الحسابات الجارية والتوفير “سحب وإيداع” وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.

وقال عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة شملت أيضًا زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم، بدلًا من 4 آلاف جنيه؛ وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح علوان، في بيان صحفي، أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أولًا بأول، كما تم تشديد التنبيه على ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب، بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توضيح وشرح مميزات مدّ فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء؛ وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.

وأشار إلى أنه تقرر أيضًا وقف العمل مؤقتًا في بعض القطاعات والإدارات وكل مراكز الحركة ومناطق التوزيع ومركز تبادل المطار، باستثناء إدارة التبادل الوارد، بالإضافة إلى وقف العمل فى جميع الإدارات البريدية، باستثناء رؤساء القطاعات ومديري العموم ولجان الطوارئ في الإدارات البريدية والشئون البريدية والتجزئة المالية والمراجعة المحلية ولجان الطوارئ والرعاية الصحية والخزن والسواير والجراجات.