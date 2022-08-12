بعد تعديل رأسمال شركات الشخص الواحد.. وزير الاتصالات: مستمرون في دعم رواد الأعمال تشريعيا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن وزارته مستمرة في دعم شباب المستثمرين ورواد الأعمال تشريعيا لتسهيل إجراءات الاستثمار في الشركات الناشئة، وكذلك عبر إقامة مراكز للإبداع الرقمى فى جميع المحافظات والتوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية ورعاية الإبداع لتحافظ مصر على مركزها المتميز كموطن للفكر الريادي الإبداعي الخلاق.

وعلق طلعت عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك: “سعدت جدا بموافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة معالى الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه”.

وأضاف أن قرار “الوزارء” جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الإجراءات للمستثمرين في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

يشار إلي أن وزارة الاتصالات تستهدف نمو الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية بنهاية العام الجارى إلى 850 مليون دولار مقابل 490 مليونًا فى 2021.