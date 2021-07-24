طاقة

«بعد تعديل أسعار البنزين».. الحكومة تنفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

تزامناً مع تعديل أسعار البنزين
صفية حمدي 11:16 ص, السبت, 24 يوليو 21 11:16 ص, السبت, 24 يوليو 21

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، و نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

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وأوضحت الوزارة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس في كافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

وشددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

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وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: “www.facebook.com/sotakmasmwo“، أو الاتصال بالخط الساخن “15330”.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

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بقلم صفية حمدي

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