اتصالات وتكنولوجيا

بعد تعديل أسعارها.. مدير أوبر في مصر : نسعى لدعم السائقين وتسهيل الرحلات للركاب

المال انفردت بالكشف عنها صباح اليوم
محمود جمال 7:32 م, الأثنين, 10 مايو 21 7:32 م, الأثنين, 10 مايو 21

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قال أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر لطلب خدمات النقل الذكي في مصر، إن شركته قررت تعديل أسعار رحلاتها لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم، وذلك بعد إجراء دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لحائحة كورونا والزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أطلقها الحكومة يوم 23 أبريل الماضي.

وتابع، في تصريحات، للمال: نواصل البحث عن مختلف الطرق لدعم السائقين مع تسهيل رحلات للركاب بأسعار في متناول اليد.

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كانت بوابة المال قد انفردت، صباح اليوم الاثنين، بنشر التفاصيل الكاملة لأسعار التعريفة الجديدة لخدمات أوبر بعد زيادة أسعار البنزين.

بعد زيادة أسعار البنزين.. «المال» تنفرد بالتعريفة الجديدة لرحلات «أوبر»

يُذكر أن «أوبر» الأمريكية تعمل فى أكثر من 65 دولة حول العالم، واستطاعت منذ بداية عملها فى مصر توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل لسائقين يعولون أُسرًا يصل عدد أفراد الواحدة منها فى المتوسط إلى 3 أشخاص، كما قام نحو 4 ملايين عميل بطلب رحلات عبر منصتها الإلكترونية.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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