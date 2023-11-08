بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. «إيسترن كومباني» تعتمد زيادة جديدة في أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، اعتماد مجلس الإدارة، قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس، 9 نوفمبر لعام 2023.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” كالتالي:

صنف (بوكس عبوة 10 سجائر 20 جنيهًا، كليوباترا-كينج سايز 27 جنيهًا، كليوباترا-سوفت كوين 27 جنيهًا، كليوباترا-بوكس 27 جنيهًا، بوسطن 27 جنيهًا، بلمونت 27 جنيهًا، كليوباترا سوبر 27 جنيهًا، مونديال 27 جنيهًا، مونديال سويتش 27 جنيهًا، كليوباترا بلاك ليبول بسعر 27 جنيهًا، ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا، فايسروي 42 جنيهًا، بال مال بسعر 42 جنيهًا).

صنف (سلوم 70، 120، 250، 500 جرام على الترتيب بسعر: 15، 25، 50، 85 جنيها، قص 250 جراما بسعر 55 جنيها، أبو نجمة 100، 500، 1000 جرام على الترتيب بسعر: 17، 70، 130 جنيها، وان فور يو 250 جراما بسعر 130 جنيها).

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج، وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع كل الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيداً بالدور الذى قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية، والذى كان له تأثير قوى على خفض الأسعار، وفي الوقت نفسه أوضح أمان بأن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم انتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنباً إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الاسعار بالسوق الموازية.

يذكر أن قانون رقم 177 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نص في مادته الأولى على :”تطبق على علبة السجائر عبوة 20 سيجارة والعبوات الأخرى ضريبة جدول بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي إضافة إلى: 450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، 700 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا أو المستورد التي لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا.