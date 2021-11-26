بعد تعافيها من جائحة كورونا .. اليابان تحث بعض الشركات لرفع الأجور بنسبة 3%

دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع القادم، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.

وأكد -كما جاء في العربية- باجتماع لجنة “الرأسمالية الجديدة” التي شكلها، أن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور، وسلك اتجاه معاكس لذلك.

وأضاف: “أتوقع خلال محادثات العمالة في العام القادم أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد الكورونا الأجور بنسبة 3% أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة”.

وتابع: “ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص”.

كانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18% في 2019 وبنسبة 2% في 2020 وبنسبة 1.86% هذا العام.