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بعد تعافيها من جائحة كورونا .. اليابان تحث بعض الشركات لرفع الأجور بنسبة 3%

بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة
أحمد إسماعيل 9:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 9:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع القادم، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.

وأكد -كما جاء في العربية- باجتماع لجنة “الرأسمالية الجديدة” التي شكلها، أن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور، وسلك اتجاه معاكس لذلك.

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وأضاف: “أتوقع خلال محادثات العمالة في العام القادم أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد الكورونا الأجور بنسبة 3% أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة”.

وتابع: “ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص”.

كانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18% في 2019 وبنسبة 2% في 2020 وبنسبة 1.86% هذا العام.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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