بعد تطويرها بـ60 مليون جنيه.. إعادة افتتاح حديقة الميريلاند مصر الجديدة

افتتحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حديقة الميريلاند بحضور عدد من المسئولين وذلك بعد تنفيذ استراتيجية تطويرها واستعادة رونقها التاريخي كأشهر حدائق القاهرة.

وتعتبر الحديقة رئة ومتنفس للتنزه والترفيه لسكان مصر الجديدة وما حولها، خاصة لما لها من مكانة كبيرة في نفوس المصريين، ونجحت الشركة في تجديدها بشكل مختلف تماما بما يتناسب مع قواعد الاستدامة بجميع مكوناتها والحفاظ على القيمة التاريخية لتراث الحديقة.

44 فدانا المساحة الإجمالية

تقدر مساحة حديقة الميريلاند بـ 44 فدانا، تم تطوير منطقة مسطحها حوالي 14 فدانا وبلغت التكلفة الاستثمارية للتطوير حوالي 60 مليون جنيه تقريبا، بمشاركة عدد من الشركات الكبرى.

تم تطوير عدد من المناطق داخل الحديقة لتشمل وجود kid’s Area علي أعلي مستوي وكذلك تطوير منطقة لهواة ممارسة الرياضة مكونة من عدد من الملاعب المختلفة ومنطقة للمطاعم والمحلات والكافيهات علي أعلي مستوي ومنطقة لراغبي الهدوء وممارسة أعمالهم الخاصة وسط الحدائق.

خدمات متنوعة

وتم إنشاء 16 برجولة مقاسات مختلفة وإنشاء عدد 3 نوافير أرضية وشلال متدرج ونافورة نصف دائرة و 5 دورات مياه وعدد 2 غرفة أمن وتطوير المدخل الجنوبي كاملاً.

وشملت أعمال التطوير عمل مشايات وتراك أحمر، وزيادة المساحات الخضراء لـ 38000 متر مسطح، وإنشاء خزان مياه أرضي للري ولمياه الشرب، ومنظومة حريق متكاملة وشبكة إنارة كاملة لكل مكونات الحديقة وتتزين حديقة الميريلاند بالأشجار العالية والوافرة الظلال.

كما تحتوي حديقة الميريلاند على منطقة الكازينو التي تجمع بين الأنشطة السياحية والترفيهية بالإضافة لعروض الدولفين والبحيرة والنافورة الراقصة.

ناصر: رفع الكفاءة بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث

وحول الافتتاح أكد المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن حديقة المريلاند تعد واحدة من الحدائق التاريخية في مصر والتي نفخر كشركة أنها إحدى مشروعاتنا والتي تم تطويرها مؤخراً بناء علي خطة الشركة الاستراتيجية في الحفاظ علي تاريخ الحديقة ورفع كفاءتها بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث لتكون لؤلؤة مصر الجديدة والمتنفس الحقيقي لأهالي المنطقة.

ونحن بصدد الاحتفال بمرور 65 عاما علي إنشاء الحديقة والتي كانت شاهد عيان علي العديد من الأحداث التاريخية الهامة في العصر الحديث

لذلك تم التجديد مع الاحتفاظ بروح الحديقة التاريخي المتميز بتكلفة استثمارية تخطت الـ 60 مليون جنيه تقريباً للجزء المطور وبمشاركة عدد من الشركات الوطنية حيث أننا ندعم الصناعة والشركات الوطنية لذلك استعنا بهم في عمليات التطوير المختلفة.

وأضاف ناصر أن الشركة تعمل علي قدم وساق وتسابق الزمن من أجل تنفيذ كافة مخططاتها وتحقيق ما تصبو إليه في كافة المشروعات

ما تم من تطوير لحديقة المريلاند يعد إنجاز حقيقي وثمرة لجهد استمر عدة سنوات بمساندة الشركة القابضة للتشييد ووزارة قطاع الأعمال العام حتى نستطيع الانتهاء من عودة الرونق التاريخي للحديقة بما يتناسب مع مكانتها في نفوس المصريين علي مدار 60 عاما منذ أن تم انشائها في عام 1963.

4 محاور لتطوير الحديقة

وتطوير حديقة الميريلاند تضمن 4 محاور، الأول وهو الجزء المطور وشمل إنشاء مسطحات خضراء وبرجولات ونوافير أرضية وشلال ونافورة متدرجة ودورات مياه وتراك للمشي

والمحور الثاني منطقة الكازينو، وتضم مطاعم وكافيهات والنافورة الراقصة، والمحور الثالث منطقة الشولاند وحديقة الطفل بحديقة الميريلاند، وسيتم استغلالها في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية

كما تم الانتهاء من إعداد مخطط عام للجزء الأخير في الحديقة وهو المنطقة الشرقية من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين ليتم استغلاله في أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، وبذلك أصبحت الحديقة جاهزة تماما لاستقبال زوارها وروادها من راغبي التنزه

وأيضا جاهزة لاستقبال الفعاليات الثقافية المختلفة وذلك في الجزء المطور وقد وضعنا عدد منها خلال خطة مدروسة كي تؤدي الميريلاند دور ثقافي وترفيهي واجتماعي وأسري متميز.

وجدير بالذكر أن الميريلاند تحوي عدد من التماثيل القيمة لرواد فن النحت بالقرن العشرين والتي تم الانتهاء من ترميم أغلبها بواسطة المختصين في قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

شركة مصر الجديدة للإسكان تواصل تطوير باقى المشروعات

واستكمل المهندس تامر نصر أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير –تعمل حاليًا على تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس وبدأت في تنفيذ المرحلة العاجلة بالمدينة واستكمال افتتاح كامل حديقة الميريلاند وطرح مبني غرناطة للاستثمار

وتركز خطة الشركة على تطوير محفظة الأراضي وأيضًا سائر مشروعاتها بشكل صديق للبيئة تماشيًا مع اتجاه الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر خاصة وأنها تمتلك واحدة من أكبر محافظ الأراضي في مصر وتسعي من خلالها إلي تنمية واستغلال تلك المحفظة بما يعظم قيمة الشركة كأحد أعرق شركات التطوير العقاري في مصر.