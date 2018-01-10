بعد تطويرها‎.. البريد تعيد افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات

المال – خاص قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر. وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م

المال – خاص



قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر.

وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

صرح عصام الصغير، بأن افتتاح المكاتب يأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات التي بدأت منذ أكثر من عامين؛ بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة إستراتيجية من أجل إحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد محمد سيد بدر محافظ الأقصر بالمجهود الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظة، متمنياً الاستمرار على هذا الأداء المشرف.

كما تفقد الصغير خلال الزيارة بعض المكاتب البريدية بالمنطقة، وذلك فى إطار متابعة انتظام حركة سير العمل بالمكاتب والاهتمام الدائم بالتواصل مع جميع العاملين بمختلف المناطق البريدية، موضحاً أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكل المحاور طوال الفترة الماضية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة دورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة.

وأكد رئيس البريد استمرار جولاته التفقدية التى شملت بعض المناطق البريدية خلال الفترة الماضية، والتى تهدف فى المقام الأول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل وتقديم كل الخدمات للعملاء على أكمل وجه، وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، والعمل على تحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية.

يذكر أن مكتب بريد الكرنك قائم على مساحة 189 مترا مربعا، ويخدم ٤٠ ألف عميل، أما مكتب بريد إسنا فقائم على مساحة 436 مترا مربّعا، ويخدم ما يقرب من 50 ألف عميل، ومكتب بريد البعيرات قائم على مساحة ٦٥ مترا مربعا ويخدم ٣٥ ألف عميل.