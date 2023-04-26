بعد تطبيق التوقيت الصيفي .. تعرف على مواعيد عمل مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن جدول تشغيل عربات مترو الأنفاق بعد انتهاء عيد الفطر المبارك لتبدأ ساعات العمل من الساعة 5:15 صباحًا، مع بداية الالتزام بالتوقيت الصيفي ومواعيد آخر العربات من المحطات الانتهائية مقابلتها فى التبادلية بالخط الأول والثاني.

وأوضحت هيئة مترو الأنفاق أن قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان يكون فى الساعة 11:40 مساءً ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساءً، والخط الثاني من محطة شبرا الخيمة و محطة المنيب الساعة 12 منتصف الليل، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 صباحًا، ومن الكيت كات الساعة 12:04 صباحًا.

و صرح أحمد عبد الهادى بكير،

مترو الأنفاق في بيان سابق، إنه سيجري الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة.

وأكد عبد الهادي أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.

وسائل التواصل مع هيئة مترو الأنفاق

قطارات مترو الأنفاق

وحددت الهيئة القومية للأنفاق سبل تواصل الجمهور حيث تتضمن عبر الخط الساخن 16048 وعن طريق الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048)، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG .

بالإضافة إلى مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال جميع الشكاوى المتعلقة بجميع الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وتتم مقابلة

بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12 منتصف الليل، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12 منتصف الليل.

وجدير بالذكر أنه قد تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1375 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان – المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة – المنيب إلى 602 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 263 رحلة.