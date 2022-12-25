بعد تضرر أهالي «البدرشين».. ضبط مروجي مخدرات بمركب في النيل

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر أهالي منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة من انتشار المواد المخدرة، وقيام أحد العناصر الإجرامية بترويجها باستخدام مركب بنهر النيل بالمنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شقيقين -لهما معلومات جنائية، وسيدة -مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، 2 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.