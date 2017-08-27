بعد تصعيده للمنتخب الأول.. ميراندا يستهدف الفوز ببطولة إفريقيا

علي المصري:يأمل البرازيلي ماركوس ميراندا، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة تحت 23 عاما، والذي قاد منتخب الفراعنة، للحصول على المركز الخامس في بطولة العالم التى استضافتها مصر، لتحقيق إنجاز جديد بعد أن تولى اليوم الأحد، قيادة المنتخب الأول.ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض بطولة أفريقيا في نهاية أ

علي المصري:

يأمل البرازيلي ماركوس ميراندا، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة تحت 23 عاما، والذي قاد منتخب الفراعنة، للحصول على المركز الخامس في بطولة العالم التى استضافتها مصر، لتحقيق إنجاز جديد بعد أن تولى اليوم الأحد، قيادة المنتخب الأول.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض بطولة أفريقيا في نهاية أكتوبر المقبل، التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر، بمشاركة 12 منتخبا، منها مصر وتونس والجزائر والمغرب وكينيا ونيجيريا والكاميرون ورواندا.

وقال الدكتور فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إن ميراندا الذي يشمل التعاقد معه، الإشراف على جميع المنتخبات المصرية، بدأ مهمته مع المنتخب الأول اليوم الأحد، ويعاونه نفس الجهاز الذي عمل معه في بطولة العالم، وأضاف عبد السلام، عن ميراندا الذي رشحه الاتحاد الدولي لمصر: “المدرب وجهازه الفني واللاعبون لديهم إصرار على الفوز بلقب بطولة إفريقيا”.

وقرر الجهاز الفني، تصعيد خمسة لاعبين من منتخب الطائرة الحاصل على المركز الخامس عالميا إلى صفوف المنتخب الأول، وشملت قائمة اللاعبين الخمسة، هشام يسري الفائز بلقب أحسن ضارب في بطولة العالم الأخيرة، ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودي وأحمد ضياء وأحمد جلال.