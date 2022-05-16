بعد تصريحات رئيس الوزراء بالدمج والطرح في البورصة .. تعرف على فنادق «قطاع الأعمال»

كشف الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي أمس، عن دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة، كما سيتم طرح الفنادق العامة المملوكة للحكومة للقطاع الخاص ضمن مخطط زيادة مشارك القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من اجمالي الاستثمارات المنفذة وتمكين القطاع الخاص خلال الفترة القادمة وتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات تواصل مباشر مع المستثمرين.

وأكد أننا نعمل على تحديد عدد من القطاعات التى سيتم التخارج منها خلال 3 سنوات وسيتم التخارج منها وهناك قطاعات لازم نستمر بها كونها محورية، وقطاعات سيتم تخفيف المشاركة فيها بشكل تدريجي.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتى تمتلك وتدير أكثر من 20 فندقا وتعمل مجالات السياحة والفنادق والصوت والضوء والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تزاولها الشركات التابعة والأنشطة المرتبطة بها والمكملة له.

وترصد “المال” فى التقرير أصول الشركة القابضة للسياحة والفنادق من فنادق تاريخية وفنادق معاصرة وفنادق عائمة و منتجعتا سياحية، تعمل على إدارتها من خلال الشركات التابعة والقطاع الخاص، وذلك وفقا للبيانات الرسمية وموقع الشركة.

فنادق تاريخية

ومن أبرز تلك الفنادق التاريخية، فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام، وفندق ماريوت مينا هاوس – الجيزة، وفندق هلنان فلسطين، وفندق وينتر بالاس الأقصر، وفندق سوفيتيل ليجند كتراكت أسوان.

فنادق حديثة

كما تستحوذ الفنادق المعاصرة على النسبة الأكبر من الاصول العامة، وهى، فندق إيتاب الأقصر، وفندق بورسعيد، وفندق رومانس، وفندق ميرديان دهب، وفندق سفير دهب ريزورت، وموفنبيك الفانتين أسوان، وفندق شهرزاد.

وفندق كوزموبوليتان، وفندق كليوباترا، وفندق شتايجنبرجر اللسان – رأس البر، وفندق شبرد، وفندق الأقصر، وفندق شتايجنبرجر سيسيل، وفندق النيل ريتز – كارلتون، وفنـــدق آشتــــى، وريـــزورت الأقصــــر، وفندق شتايجنبرجر التحرير، وفندق نوفوتيل المطار.

فنادق عائمة

كما تشمل القائمة عددا من الفنادق العائمة، وهم فندق شهرزاد العائم، وفندق شهريار العائم، فندق نفتيس العائم.

منتجعات سياحية

وتصل عدد المنتجعات السياحية إلى 3 منتجعات، هى قرية مجاويش، ومنتجع موفنبيك أسوان، ومنتجع سويس إن العريش.

وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة الوزير هشام توفيق، بتطوير فنادق قائمة وإحياء أخرى تاريخية على مدار السنوات القليلة الماضية، تطوير عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، وكذلك إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات طابع تاريخي.

إحياء فندق كونتيننتال

في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء فندق “كونتيننتال” بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870 مع الاحتفاظ بواجهة شارع عدلي.

وتبلغ التكلفة الاستمثارية المتوقعة للتطوير 1.7 مليار جنيه، بطاقة إجمالية 250 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم وناد صحي (سبا) وجيم ، وعدد ثلاثة بدرومات (أدوار تحت الأرض) كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة ، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق.

تطوير فندق شبرد

توقيع عقد على أساس الشراكة في الإيراد بين شركة إيجوث المالكة للفندق ومجموعة الشريف السعودية، التي تقوم بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ألفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية.

بتكلفة استثمارية حوالي 1.4 مليار جنيه، وتم مؤخرًا اختيار شركة “ماندارين أورينتال” لإدارة فندق شبرد من بين أربعة عروض من شركات إدارة عالمية.. ويشار إلى الفندق مقام على مساحة 3198 م2 تقريباً ومغلق منذ عام 2013، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتى تمثلت فى أعمال المعالجات والتدعيم الانشائى لكافة العناصرالإنشائية بمبنى الفندق.

تطوير فندق ماريوت القاهرة

شملت أعمال التطوير التجديدات الخاصة بالغرف والشاليهات في كافة الأدوار بالفندق، والتي تبلغ 737 غرفة (غير شاملة الاجنحة) بالنسبة للبرجين و220 غرفة لمبني الشاليهات.

كما شمل التطوير إنشاء حمام سباحة جديد نظرا لتدهور حالة حمام السباحة السابق والمنطقة المحيطة، وإنشاء مطعم الليالي المصرية وإنشاء تغطية زجاجية له، وإنشاء ناد صحي على ثلاثة طوابق على أعلى مستوى ووفقا لأحدث النظم، بالإضافة إلى تطوير منطقة مطعم البيكري الشهير بالفندق وتوريد وتركيب عدد (4) محولات كهربائية لغرف الكهرباء في برج الجزيرة.

تطوير قرية مجاويش بالغردقة

توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركة مصر السياحة وشركة وادي دجلة لتطوير قرية مجاويش واستغلال أرض فضاء، حيث يتضمن المشروع تطويرا شاملا من غرف وبنية تحتية ومطاعم وحمام سباحة ومطابخ وإقامة إسكان سياحى وتجارى وترفيهي. وتم إبرام ملحق للتعاقد بتاريخ 2018/6/6 لتطوير القرية وفقًا لمواصفات شركة ريكسوس العالمية بمستوى 5 نجوم، بالإضافة إلى استصدار رخصة البناء للأرض الفضاء رقم 239 لسنة 2019 متضمنة إنشاء عدد 3 فنادق ونماذج مختلفة للإسكان السياحى ومول تجارى.