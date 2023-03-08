سعر الذهب العالمى يهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب 0.1 % في المعاملات الفورية‭‭ ‬‬إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

و انخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1816.50 دولار.

وقال باول، في اليوم الأول لإفادة نصف سنوية يدلي بها أمام الكونجرس على مدى يومين، إنه من المرجح أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في مواجهة البيانات القوية الأخيرة، وإنه مستعد لاتخاذ خطوات أكبر إذا أشار “مجمل” المعلومات الواردة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح التضخم.

وفي أعقاب تصريحات باول أمس تراجعت أسعار الذهب 1.9%، أو أكثر من 30 دولارا، لتصل إلى 1812.55 دولارا.

وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق الآن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في 21 و22 مارس.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 20.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.8 % إلى 936.72 دولار والبلاديوم 0.3 % إلى 1391.40 دولار.