بعد تصريحات انتشال التميمي .. نقاد يعلقون على أزمة يسرا والجونة السينمائي

هاجمت الفنانة المصرية يسرا، انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لعدم تكريمها في الدورة الخامسة من المهرجان.

وكتبت قائلة: “بخصوص حوارك المنشور اليومين الماضيين ، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة”.

وأضافت: “أرغب في توضيح بعض النقاط: من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم”.

من حانبه صرح انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أنه يرفض التعليق أو الرد على تصريحات الفنانة الكبيرة يسرا قائلا لـ” بوابة الأهرام”: ” أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول”.

وبالرغم من أن إدارة المهرجان لم ترد على يسرا ببيان رسمي، إلا أن الفنانة بشرى باعتبارها مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، كتبت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، قائلة: “لو خيروني ما بين مهرجانات العالم كله ويسرا لاخترت يسرا.. بحبك يا سفيرة الفن العربي”.

نادر عدلي : أشكر يسرا على موقفها تجاه انتشال وإيقاف تعاليها على النجوم المصريين

علق الناقد نادر عدلي على هذه الازمة بين الفنانة يسرا ومهرجان الجونة السينمائي فقال : أن موقف يسرا كان جيد للغاية أنها قامت بالرد على التصريحات التي فيها تعال على النجوم المصريين من هذا المدير الفني غير المصري ” انتشال التميمي” لذلك كان لابد من الرد عليه .

أضاف ان ماجعله يقوم بالادلاء بهذه التصريحات ان الاعلام المصري نتيجة استضافته في الجونة ان انتشال يكون هو لاعب رئيسي في دعوة الصحافة المصرية ، مما جعله يكتسب قوة خاصة انه هو المدير الحقيقي لهذا المهرجان ومن هنا جاءت هذه التصريحات العنترية منه .

وأكد عدلي ان مالايعلمه الكثيريون أن انتشال التميمي كان المدير الفني لمهرجان أبو ظبي السينمائي ، وبسبب اخفاقه ان يستمر هذا المهرجان قويا قامت ادارته الدورتين الاخيرتين قبل الغاؤه تماما بدعوة الناقد الراحل سمير فريد لادارة الافكار وان يكون صاحبها والبرامج الاساسية في مهرجان أبو ظبي السينمائي ، معنى ذلك ان ان انتشال التميمي فشل في التفكير في أن يكون مديرا فنيا لابو ظبي السينمائي بشكل صحيح وجميع برامجه ، وبمجرد استبعاده من أبو ظبي احتضنه مهرجان الجونة السينمائي .

واستطرد قائلا سواء بشرى او باقي مؤسسي الجونة السينمائي ونجيب ساوريس لديهم رغبة حقيقية في اقامة مهرجان سينمائي متميز لكن ليس لديهم خبرة على الاطلاق باقامة هذه المهرجانات ، فقاموا بوضع كل رغباتهم في هذا الانتشال فكان منه هذا الغرور بادلاءه هذه التصريحات .

ووجه عدلي شكرا للفنانة يسرا انها اوقفت هذا الغرور والتعال من انتشال بعد هذه التصريحات التي اثارت استهجانا كبيرا منها وقامت بالرد عليها فورا ، مؤكدا شرف كبير لمهرجان الجونة السينمائي وجود فنانة بحجم ومكانة يسرا وليس العكس فهي تاريخ مهم جدا في السينما والتلفزيون وفي حياتنا جميعا.

مها متبولي : هناك أزمة حقيقية مع يسرا وما قالته انتشال صحيح فنيا

وعلقت الناقدة مها متبولي على هذه الأزمة أن الجميع يعرف ان يسرا أيقونة في العلاقات الاجتماعية بالوسط الفني وانها شخصية مجاملة بدرجة كبيرة ، ومعنى انها تصل لهذه الحالة السيئة التي تدفعها للرد بهذه الطريقة على تصريحات انتشال التميمي لانها ترى نفسها التي ساهمت في ان يصل مهرجان الجونة السينمائي لهذه الشهرة باغنياتها التي قدمتها له منذ انطلاق دورته الاولى ، لذلك لايصح ان يضايقها المهرجان بهذا الشكل .

وتؤكد ان صمت سميح ونجيب ساوريس على هذه الازمة يعني ان هناك مشكلة حقيقية مع يسرا وانها حاولت اللجوء لهم اولا قبل الرد من خلال صفحتها الرسمية على هذه التصريحات السيئة ضدها ولم يفعلوا شيئا من اجلها .

وتضيف انها تعتقد بدرجة كبيرة أن يسرا لن تحضر مهرجان الجونة السينمائي الدورة القادمة ، مشيرة ان ماقاله انتشال التميمي صحيحا من الناحية الفنية بان يسرا موجودة في اللجنة الاستشارية للمهرجان فكيف يتم تكريمها فيه ، لكن للاسف المهرجان قام بعمل شيئا فجا بتكريم هند صبري كافضل ممثلة عن فيلم لها وهي ايضا في اللجنة العليا له ، وذلك ماقالته يسرا على صفحتها فكان ذلك شيئا غريبا من الجونة السينمائي بتكريمه لفنانة في اللجنة الخاصة بالمهرجان .