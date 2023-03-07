بعد تصدير الزيت للقاهرة.. شركة روسية تدرس تصنيع العبوات الورقية في مصر

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة عن أن شركة “Segezha Group” الروسية المتخصصة في تحويل الأخشاب قالت إنه يتم النظر في إمكانية بناء مصنع إنتاج العبوات الورقية مثل الأكياس في مصر.

وأضافت السفارة على صفحتها عبر الفيس بوك، أن المجموعة الروسية تأخذ في الاعتبار أن مصر “نافذة” إلى الأسواق الأفريقية الأخرى، وإمكانية التصدير من خلال السوق المصرية إلى باقي الدول.

وذكرت السفارة أمس أيضاً ، انه من المرتقب وصول إمدادات روسيا من القمح إلى مصر، إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023 ، كما يأتي ذلك بعد نجاح تصدير زيت عباد الشمس الروسي إلى القاهرة مؤخراً

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان، إنه رغم كل العوائق ، فقد نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023.

وأوضحت سابقاً انه من المرتقب افتتاح جامعة كازان الفيدرالية فرعا لها في القاهرة خلال الفترة المقبلة ضمن التعاون المصري الروسي والتى يأتي على رأسها تدشين محطة الضبعة النووية

وأشارت إلى انه من المخطط اطلاق قبول الطلاب في صيف عام 2023 وسيبلغ عددهم حوالي 300 شخص ، كما أنه سيتم تمويل المشروع من قبل شركاء الأعمال والمستثمرين المهتمين .

ونشرت المال منذ أيام ، أعلان نائب وزير التعليم العالي الروسي قسطنين موغيليفسكي، أن بلاده تستعد لأفتتاح فرع لأول جامعة للبحوث النووية في مصر.

وأضاف موغيليفسكي ، في تصريحات لـه ، أن الجامعة الوطنية للبحوث النووية تعتزم افتتاح فرع لها في مصر، نظراً لبناء محطة الطاقة النووية في مصر.

وأشار إلى أن إنشاء فرع للجامعة الروسية في مصر سيسمح بتدريب الموظفين للعمل في محطة الضبعة التي تقوم بإنشائها شركة “روساتوم” الحكومية الروسية.