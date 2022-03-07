بعد تصدر المهرجانات .. رومانسية حزينة تقود مطربين لدفع الأغنية الدرامية للواجهة

بأغنية حكيم «أنا مين» ورامي صبري في «مع نفسي» وأحمد سعد في «بنادي عليك» ومحمد محي في «مات الكلام»..

عادت الأغنية الدرامية للواجهة مزاحمة تصدر المهرجانات ، من مطربين مشاهير أمثال حكيم و محمد محي و رامي صبري و أحمد سعد .

فبعد أن سادت الأغنية الإيقاعية لفترة طويلة في الساحة الغنائية ومع انتشار أغاني المهرجانات اتجه كثير من المطربين في السوق لمواكبة هذه الموجة بأغنيات إيقاعية خفيفة واختفت الأغنية الدرامية العاطفية لفترة وعزف معظم المطربين عنها .

لكن قرر بعض المطربين المصريين حاليا إعادة هذا الطابع الدرامي لآذان الجمهور بصور مختلفة كل مطرب حسب ستايل الغناء الخاص به ، فقدم المطرب محمد محي أغنية جديدة ” مات الكلام” كلمات نور الدين حمدي وألحان محمود شريف وتوزيع وميكس فهد، وإخراج كامبا.

كذلك طرح المطرب الشعبي حكيم أغنية درامية بعيدة عن اللون الشعبي الخفيف الذي اعتاده الجمهور منه دائما بعنوان”أنا مين” كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

كما قدم المطرب رامي صبري مؤخرا أغنية درامية بعنوان” مع نفسي” وحقق بها مشاهدة جيدة على يويتوب في فترة وجيزة ونالتإاعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما طرح أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان” بنادي عليك ” وهي تميل لطابع الدراما أيضا كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي فهد.

“المال” ناقشت مع معنيين، مستقبل الأغنية الدرامية في ظل تلك الأجواء التي تتزاحم فيها الإيقاعات والأذواق الفنية والشعبية.

رامي سمير فرج : أغنيات الدراما تلمس مشاعر المستمعين بدرجة كبيرة

يرى الموزع الموسيقي رامي سمير فرج أن الأغنية الدرامية مرتبطة بموسم الشتاء تحديدا ، لذلك يسعى كثير من المطربين لتقديم أغنيات عاطفية حزينة في هذا التوقيت خاصة ، حيث ارتبطت الأغنيات الخفيفة والايقاعية والمقسوم الشرقي المعروفة بموسم الصيف .

وتابع أنه حتى أي ألبوم غنائي يتمط تقديمه لكثير من المطربين مثل عمرو دياب أصبح يطرح في الشتاء ، بعد أن كان يحرص على طرح ألبومه الجديد للجمهور المصري والعربي في الصيف في الماضي .

وأكد رامي سمير أن أغنيات الدراما تلمس مشاعر المستمعين بدرجة كبيرة ، لأننا شعب ومجتمع عاطفي بطبعه فتحقق هذه الأغنيات صدى جيد مع كثير من المطربين مثل أغنيات رامي صبري ومحمد محي الجديدة فكانتا أغنيات مميزة حقيقة .

أكرم عادل : محي من المطربين الذين يتميزون بهوية معينة في أغنياتهم

من جانبه، قال الموسيقار أكرم عادل إن أغنية محمد محي الجديدة ” مات الكلام” عبارة عن استمرار لنهجه الفني منذ سنوات المحافظ عليه والتي لايسعى للتجدد فيهاو تقديم تجربة فيها مغامرة فنية معينة .

وأكد أن محي من المطربين الذين يتميزون بهوية معينة في أغنياتهم ، ولايسعى لمواكبة السوق مهما حدثت فيه أي تغييرات أبدا وقد تكون هذه ميزة وعيب في نفس الوقت .

ولفت إلى أنه لا يهمه تحقيق أغنياته نجاحات كبيرة بقدر أن يسمعه فئة معينة من الجمهور التي تقدر فنه وموسيقاه .

سامر أبو طالب : عاد كثير من المطربين المعروفين لتقديم أغنيات عاطفية درامية ورومانسية

بدوره، قال الملحن سامر أبو طالب إن الأغنيات الدرامية للمطربين المصريين تحظى باستماع جيد مقارنة بالأغنيات الخفيفة الإيقاعية .

وأشار إلى أنه مع انتشار أغاني المهرجانات السنتين الماضيتين وسيطرتها نوعا ما على الساحة الموسيقية اتجه معظم المطربين لمواكبة تلك الموجة الجديدة بتقديم أغنيات خفيفة .

واستدرك: “لكن بعد اختفاء موجة المهرجانات وظهور مايسمى أغنيات الراب لويجز وشاهين وغيرهم وانتشارها بقوة ، عاد كثير من المطربين المعروفين لتقديم أغنيات عاطفية درامية ورومانسية مختلفة وأصبحت تحقق صدى كبير مثل السنين الماضية قبل انتشار موجة المهرجانات في السوق الغنائي المصري”.

ويضيف أبو طالب أن هناك مطربين مثل تامر حسني ومحمد حماقي ورامي صبري وعمرو دياب بالطبع ، يقدمون أغنيات درامية مميزة حتى الآن وتحظى بإعجاب الجمهور ، الأهم أن يستطيع المطرب مواكبة التطور الزمني في الموسيقى ويعرف مايريد سماعه الجمهور .