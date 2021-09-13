بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. لبنان يتسلم 1.135 مليار دولار من صندوق النقد

المخصصات الجديدة لاحتياطيات صندوق النقد تتألف من 860 مليون دولار عن 2021 و275 مليون دولار عن 2009.

أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن المصرف المركزي سيتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وهي أموال تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أحد أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، بحسب وكالة رويترز.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن المخصصات الجديدة لاحتياطيات صندوق النقد تتألف من 860 مليون دولار عن 2021 و275 مليون دولار عن 2009.

ويعاني لبنان من أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع شعبه إلى هوة الفقر. وكادت احتياطيات مصرفه المركزي تنفد.

وأدى نضوب العملة الأجنبية إلى تفاقم نفص السلع الأساسية كالوقود والأدوية على مدى الشهرين الفائتين.

وبعد مرور عام على مأزق سياسي، اتفق زعماء لبنان أخيرا على حكومة جديدة يوم الجمعة فاتحين الطريق أمام استئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.

الرئيس اللبناني يأمل أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إنه يأمل أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

جاء بيان عون بينما تجتمع الحكومة الجديدة، التي تشكلت يوم الجمعة، للمرة الأولى في القصر الرئاسي.

وقال عون على تويتر “ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة”.

من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الاثنين إن الرئيس ميشال عون أكد خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة على حاجة لبنان إلى مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المانحة.

وأدلى قرداحي بتصريحاته أثناء قراءة بيان عن اجتماع الحكومة الجديدة التي تشكلت يوم الجمعة بعد أزمة سياسية استمرت عاما.

الحكومة اللبنانية الجديدة تبدأ اليوم الاثنين أولى جلساتها في القصر الجمهوري

وبدأت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس، ميشال عون.

وكان ميشال عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه “يتعين عليه اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن “الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.