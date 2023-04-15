بعد تشغيله اليوم تجريبيا.. 11 معلومة عن الممشى السياحي بالإسكندرية

يُعد مشروع الممشى السياحي بالإسكندرية والملحق بمشروع نفق وكوبري السادات ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف المشروع الذي تم تشغيله تجريبيا اليوم، إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية وخاصة في فصل الصيف، لاسيما أن عدد سكان الإسكندرية يصل خلال موسم الصيف إلى 9 ملايين مواطن تقريبا ما بين سكان المدينة وزوارها.

وإليك عزيزي القارئ أهم المعلومات عن الممشى السياحي بالإسكندرية:

١. المشروع تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

٢.يمتد بطول 250 مترا وارتفاع 5.5 متر وبه 38 عامود ديكوري للإضاءة.

٣.صُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزة لمدينة الإسكندرية ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

٤. يربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان وشارع الأرمن بحي منتزه أول، والممشى موازي للبحر.

٥.أنشئ الممشى لتشجيع مواطني الإسكندرية على التريض والتنزه.

٦.الممشى ضمن مشروع نفق وكباري 45 “أنور السادات” بطريق الكورنيش.

٧. يبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 مترا ، عبارة عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى.

٨. يستمر النفق أسفل طريق الجيش “الكورنيش” بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بارتفاع 6 أمتار وبعرض 25 مترا يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافي 2.5 متر.

٩. ينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد (2) كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالها عن بعضها البعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 مترا تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق.

١٠. يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 مترا تقريباً لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

١١. تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 متر تقريبا + 2 رصيف مشاة على الجانبين وبطول حوالي 600 متر تقريباً.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مشروعات تكميلية مستهدفة مرتبطة بمشروع نفق وكوبري وممشي السادات، تتمثل في زيادة عدد حارات الكورنيش من 6 حارات إلى 10 حارات من المنتزة حتى فندق المحروسة بطول تقريباً 4.4كم (بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول 600 متر).