بعد تسليمه للشركة الفرنسية.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

أسعار تذاكر المترو بعد إدارة الخط الثالث من جانب الشركة الفرنسية

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فعاليات البدء الرسمي لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال شركة ‏RATP Dev‏ الفرنسية، مع ثبات أسعار تذاكر المترو الخط الثالث.

وشهدت محطات المترو، اليوم الأحد ثبات أسعار تذاكر المترو الخط الثالث، بالتوازي مع استلام الشركة الفرنسية إدارة الخط بشكل رسمي.

وشركة أر.إيه.تي.بي ديف ‎ RATP DEV ‎ أحد أكبر محطات المترو في أفريقيا والشرق الأوسط للإعلان عن البدء في إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

أسعار تذاكر المترو الخط الثالث

في عام 2019 – مع بداية تشغيل محطات المترو الجديدة في الخط الثالث في يونيو 2019 .

في المسافة من هارون – هليوبوليس- ألف مسكن- نادي الشمس» تم رفع أسعار تذاكر الخط الثالث منفردًا.

وبلغ سعر التذكرة في هذه الزيادة بواقع المنطقة الأولى بعدد 9 محطات 5 جنيهات.

والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة 7 جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات تذكرة الخطين الأول والثاني.

وأوضحت وزارة النقل، أن الخط الثالث يتكبد يوميًا 3 ملايين جنيه خسائر، ومن ثم رفع التذكرة هدفه الحفاظ على الخط.

وقالت إن الخطى الثالث مصمم على الطراز الأوروبي، ويتمتع بجودة أفضل من باقي الخطوط.

وأشارت إلى أنه تم توفير مصاعد كهربائية بداية من دخول المحطات، وصولُا للأرصفة.

والتسعير الحالي للمترو الخط الأول «حلوان – المرج الجديدة » والخط الثانى «شبرا الخيمة – المنيب » والخط الثالث «العتبة – عدلى منصور»، سيكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات.

وعدد 16 محطة سعر تذكرة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات.

قطارات المترو

عدد قطارات الخط الأول 47 فى الخط الأول، بعدد رحلات يومية 522 رحلة، وعدد ركاب 2 مليون راكب.

والخط الثاني، 35 قطارا بعدد رحلات 664 رحلة، لنقل مليون راكب يومي.

والخط الثالث 16 قطاراً، بعدد 429 رحلة، لنقل 500 ألف راكب يوميا، ويستهدف أن يصل لـ 1.5 مليون راكب بعد اكتماله.

أسعار الاشتراكات

اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا.

سعر اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها.

سعر اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيهًا،بعدد 180 رحلة خلال الأشهر الثلاثة أيهما أقرب.

اشتراكات الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب، بواقع 16 محطة لعدد 60 رحلة بقيمة 230 جنيها.

سعر الاشتراكات لعدد 25 محطة في الخطوط الثلاثة 270 جنيها.

أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك 360 جنيها بدلا من 600 جنيه.